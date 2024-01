Perde il controllo della moto e viene travolto: addio a Samuele, morto a 25 anni

Incidenti stradali, un altro giovane motociclista è morto mentre era in sella alla sua moto. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio, poco prima delle 17, sulla strada provinciale che collega Altamura a Corato.

La vittima



La vittima è Samuele Surrente, 25enne di Cassano. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica del tragico incidente la vittima ha perso, improvvisamente, il controllo della sua moto e si è schiantato sull'asfalto morendo sul colpo. Ipotesi avvalorata, anche, da altri amici della vittima che con lui sulle due ruote stavano percorrendo quel suggestivo tratto di murgia barese.



Rovinando sulla strada Samuele è rimasto travolto dalla sua stessa moto che lo ha schiacciato mortalmente.

A chiamare i soccorsi sono stati proprio i suoi amici, con i quali la vittima condivideva la passione per le due ruote, che subito si sono resi conto della gravità della situazione.

I soccorsi



Sul posto è arrivata, pochi minuti dopo, un'ambulanza del servizio di emergenza sanitaria del 118. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto, oltre all’equipe medica sono intervenuti polizia locale e carabinieri per effettuare i rilievi del caso e cercare di stabilire l’esatta dinamica e con certezza qual'è stata la causa della caduta mortale. Forse un improvviso malore del centauro, una distrazione che gli potrebbe aver fatto perdere il controllo del mezzo. Queste le ipotesi sulle quali stanno lavorando gli inquirenti. Samuele era conosciutissimo nella cittadina murgiana e quando la notizia è iniziata a circolare a Cassano delle Murge un sentimento di incredulo dolore è cresciuto in paese con il passare dei minuti man mano che della notizia arrivavano maggiori particolari.



«Ho ritenuto doveroso e opportuno proclamare il lutto cittadino, a partire dal momento nel quale si celebreranno i funerali, vista la profonda e straordinaria emozione che la notizia della morte di Samuele ha suscitato, nell’intera cittadinanza cassanese. Anche per esprimere il più contrito cordoglio e sentimento di partecipazione al dolore verso questa famiglia di nostri concittadini» ha fatto sapere il primo cittadino di Cassano delle Murge Davide Del Re. Il rito funebre, al quale parteciperà anche, un gruppo di motociclisti che conoscevano la vittima, si svolgerà oggi, alle 15.30 nella parrocchia di “Santissima Maria dell’Assunta”.

Con quest’ultimo episodio sono tre i motociclisti che, nell’ultimo mese, hanno perso la vita sulle strade del barese. Il 28 dicembre in via Giuseppe Tatarella, perse la vita il 27enne, di Bitritto Gabriele Natale Bavaro. Mentre, proprio, sulla stessa provinciale dieci giorni fa, è deceduto un 29enne, di Altamura, Filippo Giorgio, a causa di un incidente stradale, nel quale rimase coinvolto, dopo una settimana di agonia in ospedale, perse la vita.