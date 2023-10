La storia di Antonio, 80enne pugliese tifoso della Juventus: il video dell'ingresso allo Stadium è virale. Milik gli regala la maglietta e lui si commuove

La storia di Antonio Giordano era diventata virale quasi un mese fa, quando l'80enne professore di Cassano Murge (in provincia di Bari) era entrato allo Juventus Stadium per vedere la partita tra i bianconeri e la Lazio, e si era commosso. Mancava dallo stadio da oltre 60 anni, aveva raccontato. Quel video, nel quale lui dopo aver sbagliato ingresso in tribuna era vistosamente commosso, aveva fatto il giro del web grazie a un profilo TikTok. Ed era diventato virale. Antonio, una vita con la Juventus nel cuore, è tornato allo stadio per il derby con il Torino, anche questa volta accompagnato dal nipote. Questa volta, però, la Juventus ha deciso di omaggiarlo: dopo la partita ha incontrato direttamente Milik, l'autore del gol del 2-0 nella partita contro il Toro.

E Milik gli ha regalato la propria maglietta. "Che meraviglia!", le parole di Antonio, evidentemente emozionato.

A oltre 80 anni il professore di Cassano è stato per due volte allo stadio per vedere la propria squadra del cuore, ha ricevuto la maglietta indossata da uno dei suoi beniamini ed è diventato un simbolo del motivo per cui il calcio è così importante per milioni di persone: perché regala emozioni. Come quella di Antonio, tifoso della Juventus, commosso in tribuna e con una maglietta da riportare a casa.