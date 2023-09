Auto contro tir, 28enne muore dopo cinque giorni di agonia

Non ce l'ha fatta il 28enne di Cassano che era rimasto coinvolto in un incidente sulla Cassano-Acquaviva. Giacomo Ardito, questo il suo nome, è morto ieri sera nel reparto di Neurologia del "Miulli" di Acquaviva delle Fonti, dove era stato ricoverato cinque giorni fa.

La morte è sopraggiunta a causa delle complicazioni e dei gravi traumi riportati nell’incidente. La salma di Ardito si trova presso l’obitorio del “Miulli” a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere in merito all’eventuale autopsia o se restituire il corpo alla famiglia per i funerali.

L'incidente

Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, era a bordo della sua auto che si è schiantata frontalmente con un tir. Arrivato in ospedale in codice rosso e in gravi condizioni, è stato curato ma non ce l'ha fatta.