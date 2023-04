Battibecco Cassano-Vieri alla "Bobo TV". E l'ex del Bari difende il Lecce

In tanti sono rimasti a bocca aperta sentendo Antonio Cassano e Nicola Ventola, baresi veraci e di conseguenza poco amati dalla tifoseria giallorossa, "scendere" in campo per difendere la prestazione del Lecce a San Siro contro il Milan. E' accaduto ieri sera in occasione dellappuntamento del lunedì con la "Bobo Tv show", fortunatissimo format in streaming che vede protagonisti tre calciatori del passato, i due baresi, Bobo Vieri e Lele Adani. Nel parlare di Milan-Lecce, Vieri non ha esitato a bocciare la prestazione fornita da Hjulmand e compagni alla Scala del calcio. “Il Milan ha dominato, la differenza di valori in campo è stata netta, non cè stata partita - ha sentenziato l’ex attaccante della Nazionale -. Il Lecce nel primo tempo non ha fatto niente tranne il palo di Banda. Alla fine comunque si salverà bene perché è tosto. Io ero allo stadio e ho avuto sempre la sensazione che la squadra di Pioli sarebbe passata in vantaggio da un momento all'altro e che agvrebbe vinto la parita”. A Nicola Ventola invece il Lecce è piaciuto: “Il Lecce ha giocato, cercava di arrivare dalle parti di Maignan attraverso il gioco, non buttava mai via il pallone - la sua analisi -. Nei primi trenta minuti il Milan era lì, ma non trovava sbocchi. E si poteva mettere molto male se Banda avesse segnato”. Tesi sposata anche da Antonio Cassano apparso contrariato dal giudizio espresso dall'amico Vieri. “Nic (Ventola, ndc), hai ragione perché Vieri quando va allo stadio fa pubbliche relazioni e non vede la partita - la stoccata dell’ex Bari -. Il Milan nei primi trenta minuti ha tirato zero volte in porta. Dico zero. Se mi chiedi chi meritava di vincere la partita nella prima mezzora, io dico il Lecce. La squadra di Pioli nella prima fase di partita ha perso tante palle, Leao non stava giocando bene; Tonali sbagliava tanto. Il Lecce ha avuto due clamorose palle gol: il palo colpito da Banda a venti centimetri dalla porta e un’altra occasione. Il Lecce ha continuato a giocare, poi è arrivato il gol di testa di Leao, che voi definite un gran gol, e la partita è finita. I giallorossi, dopo, non hanno fatto più nulla. Ma per me il Lecce ha fatto una buona partita”. Dalla propria postazione, invece, Vieri prova ad incenerire le osservazioni di Cassano, e accendendosi un sigaro, sentenzia: “Non è così”. Sembra più una provocazione che scatena la reazione di Cassano: “Ma dai, vedi una partita ogni quattro anni e mezzo – ribatte rimbalzando sulla propria poltrona -, tu racconti quello che vuoi tu e io quello che voglio io”. E giù tante risate...

Quella di lunedì è stata una divertente anteprima di quello che probabilmente si ripeterà anche in occasione della tappa leccese della "Bobo TV". Il Db d'Essai ospiterà la due giorni leccese del fortunato podcast italiano a tema sportivo e sarà a Lecce i prossimi 12 e 13 maggio. Un appuntamento da non perdere.