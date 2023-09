Salento, l'asfalto cede e un camion rimane incastrato nella voragine

L'asfalto cede e la ruota di un grosso camion rimane incastrata. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Patù, nel Basso Salento. Il mezzo, di proprietà di un'azienda di trasporto acqua e movimento terra di Castrignano del Capo, stava percorrendo via Antonio Gramsci quando l'asfalto ha improvvisamente ceduto, creando una piccola voragine nella quale è rimasta incastrata la ruota posteriore destra del mezzo.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase e di una gru giunta dal comando provinciale di Lecce, che ha provveduto a sollevare il mezzo per liberarlo. Sono intervenuti anche i carabinieri. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per persone e cose. Sarà compito del Comune, ora, verificare le cause del cedimento del manto stradale e adottare gli opportuni provvedimenti.