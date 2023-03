Salento, accoltellamento in strada: arresto per tentato omicidio dopo il ferimento di un uomo

Accoltellamento avvenuto per strada a Galatina lo scorso 9 febbraio: un arresto. I carabinieri hanno condotto in carcere su ordinanza di custodia cautelare un 46enne che risponde di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di armi. I fatti avvennero di sera, nei pressi dell'abitazione di uno dei due protagonisti della lite.

A chiamare i soccorsi furono alcuni passanti. Il ferito fu trasportato all'ospedale di Scorrano per le ferite all'addome. La discussione sarebbe sorta per motivi privati. il 46enne è stato condotto in carcere.