Salento in lutto per Alessandro: il quattordicenne si arrende dopo una lunga malattia

La comunità di Otranto è in lutto per la morte del piccolo Alessandro, che a soli 14 anni, dopo aver combattuto a lungo e tenacemente contro una malattia, si è spento oggi lasciando la sua famiglia e l’intera città nel dolore.

In segno di vicinanza, il Comune ha proclamato il lutto cittadino ed ha sospeso tutte le attività.

“Interpretando i sentimenti di profondo dolore di tutta la comunità otrantina colpita dall’improvvisa scomparsa del piccolo Alessandro - sono le parole pubblicate sulla pagina ufficiale della Città dei Martiri - il sindaco Francesco Bruni proclama il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie, unendosi al cordoglio dei familiari e dell’intera comunità”.

I cittadini e le attività commerciali sono stati invitati insieme alle associazioni “ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino, nella forma ritenuta più consona a manifestare l’adesione al cordoglio della comunità, in segno di raccoglimento e rispetto durante la celebrazione delle esequie che si terrà il 10 aprile dalle ore 17 alle ore 18”.

Arriva anche il commosso ricordo della Asd Città di Otranto: “Alessandro è stato nel corso della sua breve vita un tesserato biancazzurro prima che la malattia lo costringesse a impegnarsi per vincere la partita più importante”. In segno di lutto, la società ha deciso di annullare la seduta di allenamento della Under 14.