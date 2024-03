Sanità pugliese in lutto: morto il pediatra Moramarco, storico primario del "Perrino"

Lutto nel mondo della medicina pugliese. È morto ieri a Castellaneta, a causa di una grave malattia, il dottor Fulvio Moramarco, storico direttore del reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove ha lasciato un vivo ricordo della sua cultura, professionalità e umanità tra le famiglie dei bambini e tra gli stessi operatori sanitari che hanno lavorato al suo fianco.

La scomparsa

Era in pensione dallo scorso mese di luglio. Poco dopo era stato costretto a combattere contro un male incurabile, scoperto in seguito a un ictus. Nel corso della sua lunga carriera ha curato con passione e premura intere generazioni di piccoli pazienti, Nella cittadina ionica forte è stato il suo impegno anche in politica e nelle attività sociali e sportive. A cavallo tra gli anni 80 e 90 (dal 1988 al 1990) proprio nella sua città natale ha ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale. I suoi funerali si terranno oggi pomeriggio, alle 16, nella chiesa Santi Francesco e Chiara a Castellaneta. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia da parte di colleghi, istituzioni e semplici cittadini vicini alla moglie e ai figli.