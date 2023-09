Laboratori, lezioni e cantieri: nel Salento si va a scuola di muretti a secco

Nel Salento si va a scuola di muretti a secco: è il progetto dell'Associazione Formazione Globale con Fondazione con il Sud ed Enel nel Cuore onlus destinato a 80 soggetti fragili. Nato con l'obiettivo di recuperare un antico mestiere per farne un'opportunità lavorativa, l'iniziativa avrà durata triennale e prevede lezioni, laboratori d'aula ma soprattutto cantieri-scuola nel territorio di Casarano, coinvolgendo un numero selezionato di partecipanti per avviare una cooperativa sociale.

I beneficiari

Per la selezione dei beneficiari verranno attivati interventi di animazione territoriale e laboratori con l'aiuto di parrocchie, centri per l'impiego, pro loco, associazioni del comune del Leccese. Si svolgeranno anche attività di pubblica utilità in parchi, giardini e aree pubbliche. Partner del progetto sono il centro di ricerca e tecnologia Cetma, rappresentato all'incontro dall'architetto Giuseppe De Prezzo, l'Ordine degli architetti di Lecce rappresentato dal presidente Tommaso Marcucci, Cooperativa Rinascita e Arci Lecce, già coinvolti nella ricerca e selezioni dei beneficiari.