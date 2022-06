Alcuni studenti anche all'Università del Salento potranno seguire le lezioni in modalità asincrona, cioè a distanza e con delle registrazioni. La possibilità, secondo quanto deciso dal Senato Accademico di ieri, sarà data a studenti lavoratori, genitori, residenti all'estero e anche ad atleti e detenuti, così come sottolinea l'associazione studentesca Link.

Didattica asincrona: quando?

La modalità della didattica asincrona sarà attiva già da settembre.