La scuola di Gambero Rosso trasloca nel Convitto Palmieri: fornelli accesi entro l’estate

Nuova vita per il primo piano del Convitto Palmieri. All’interno dello storico immobile nel centro cittadino di Lecce si accendono i fornelli della scuola di Gambero Rosso. Nei giorni scorsi la Provincia di Lecce – proprietaria dell’edificio – e Città del Gusto Lecce hanno firmato lo schema di convenzione che disciplina il rapporto tra i due enti, avviando ufficialmente la partnership che permetterà a Gambero Rosso di aprire la scuola di cucina entro la prossima estate. E di tenerla attiva per sei anni, sino al 2029.

L'offerta formativa



Cultura del gusto, valorizzazione e promozione del territorio e sviluppo di buone pratiche e know how di professionisti e appassionati alle tecniche di cucina, pasticceria e degustazione. «La Provincia si mette a disposizione del territorio – ha subito sottolineato il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva –. E in questo particolare caso esaltando un’eccellenza e coniugando un bene patrimoniale di altissimo valore ad un’attività di profilo culinario ma anche culturale. Si tratta di una procedura innovativa che l’amministrazione provinciale intende promuovere anche su altri beni dell’ente ed è molto importante perché supera alcuni limiti delle precedenti procedure messe in campo».



Soddisfazione per l’innovativa collaborazione anche tra i componenti di Gambero Rosso, in questi mesi alla ricerca di una soluzione dopo lo “sfratto” autorizzato dal Comune di Lecce nei mesi scorsi. «Siamo felicissimi di questa partnership con la Provincia – ha sostenuto Luigi Salerno, direttore generale della Gambero Rosso Academy –. È qualcosa che avevamo desiderato e siamo riusciti a concretizzarlo. Questo ci permetterà di incrementare la nostra presenza su Lecce e quindi sul Salento. Riteniamo sia una grandissima opportunità di sviluppo sia per i grandi prodotti che per il turismo, che faciliteremo con le nostre attività e i nostri corsi». E se le prime attività verranno già realizzate entro l’estate, la scuola di cucina entrerà a pieno regime a partire dal prossimo autunno, implementando coi corsi di formazione il programma della scuola.