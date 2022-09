Scuola, progetto Erasmus anche per i professori: docenti stranieri in classe

Primo giorno di scuola per i docenti stranieri al “Livio Tempesta” di Lecce. Questa mattina presso l’istituto di scuola primaria si è tenuta la cerimonia di accoglienza della delegazione straniera proveniente da Romania, Grecia, Repubblica Ceca e Turchia nell'ambito del progetto europeo Erasmus+ "Seize the Digital Time", nato per la diffusione delle buone pratiche in campo digitale.

Cosa faranno



Nei prossimi giorni la delegazione straniera potrà toccare con mano le buone pratiche messe a punto dall’istituto leccese tramite la conoscenza di strumentazioni multimediali e materiali didattici, con l’impegno di condividere e implementare tutta l’attività digitale nelle scuole di appartenenza.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco di Lecce Carlo Salvemini, dell'assessore all'Istruzione Fabiana Cicirillo e del dirigente scolastico Tonino Bacca.