«Picchiato a scuola per una nota»: il racconto choc del professore. Aggressori identificati, mamme e preside denunciano: «C'è ben altro»

È stato picchiato, preso a schiaffi e spintonato per aver messo la nota a una studentessa. La storia, non di certo la prima, di violenza su un docente arriva da Bari e dal quartiere San Paolo. L'episodio è avvenuto una decina di giorni fa nell'istituto (alberghiero) Ettore Majorana di Bari. Il professor Vincenzo Amorese è stato preso a schiaffi da "due balordi" che volevano vendicare una diciassettenne a cui lui aveva inflitto una nota. A raccontare la vicenda è lo stesso docente di diritto ed economia al Corriere del Mezzogiorno. In seguito alla denuncia, indaga la Polizia di stato: secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di due ragazzi esterni all'istituto. I due sarebbero già stati identificati.

La denuncia delle mamme

Alcune mamme avevano però presentato - non si sa se prima dell'episodio o contestualmente - presso i carabinieri anche una denuncia per "comportamenti non corretti" da parte dello stesso prof.

Il racconto choc: «Sono entrati a scuola e mi hanno riempito di schiaffi»

«Ho il terrore solo a pensare di poter ritornare in quella scuola dove due balordi non hanno esitato a riempirmi di schiaffi senza che io potessi spiegare nulla né difendermi, entrando impuniti a scuola e andati via come se nulla fosse accaduto» racconta il professore, che adesso non ha intenzione di tornare a scuola. E probabilmente prenderà un congedo. In due sono entrati a scuola, hanno raggiunto il primo piano e hanno messo le mani addosso al docente. L'unica sua colpa? Aver inflitto una nota. E pensare che quest'anno Amorese è rientrato in Puglia, dopo 16 anni di insegnamento al Nord. Chissà che non si sia pentito.

La preside: racconto non veritiero

«La vicenda non è come è stata raccontata dal professore. C'è ben altro. Lui ha avuto atteggiamenti non corretti». È quanto ha dichiarato all'Ansa la dirigente scolastica dell' Istituto Majorana« di Bari, nel quartiere San Paolo, Paola Petruzzella, intervenendo sulla presunta aggressione in aula denunciata da un docente di Diritto ed Economia. »Ci sono ancora indagini in corso, per cui non posso essere dettagliata. Io ho comunque approfondito la vicenda - ha aggiunto - ascoltando le alunne. Quello che lui ha dichiarato non corrisponde al vero. Per niente. Lui ha avuto dei comportamenti che non sono consoni ad un docente».

«Questo è quello che emerge dalle mie indagini e poi tra l'altro - afferma la dirigente - i genitori della ragazza hanno fatto una denuncia ai carabinieri dove hanno fatto altre dichiarazioni. Da parte nostra c'è la massima collaborazione con le forze dell'ordine«. Il docente, come confermato dalla dirigente scolastica, dopo la presunta aggressione, avvenuta il 23 settembre scorso, non è ancora rientrato a scuola».

Sasso: una brutta realtà

“Neanche il tempo di rimarcare l'importanza della figura dell'insegnante nella giornata che dovrebbe celebrarla in tutto il mondo, che purtroppo la cronaca ci restituisce una brutta realtà, fatta di violenza, di umiliazione, di atteggiamenti mafiosi ai danni proprio di un insegnante. È di pochi minuti fa la notizia di una aggressione avvenuta in una scuola di Bari ai danni di un professore che è stato prima insultato e poi picchiato durante l'orario di lezione in classe, davanti ai suoi alunni, da due delinquenti entrati indisturbati nell'edificio scolastico. La sua colpa? Quella di aver messo una nota ad una studentessa irrequieta che poi si sarebbe vendicata chiamando i due individui. Mi recherò personalmente nelle prossime ore in quella scuola per portare solidarietà all'intera comunità scolastica e ribadire la fermezza dello Stato nel rispondere con determinazione e durezza a chi ha umiliato e picchiato Vincenzo, professore di 57 anni tornato in Puglia dopo aver insegnato al Nord per 20 anni".

Così il Sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, della Lega, appena riconfermato deputato nel collegio uninominale di Altamura. “Chi tocca un insegnante tocca un milione di lavoratori della scuola e 8 milioni di studenti, tocca lo Stato e lo Stato deve intervenire. Nel 2019 depositai a mia prima firma una proposta di legge che prevede l'inasprimento della pena per chi usa violenze nei confronti di un docente, ma è rimasta impantanata nella burocrazia parlamentare. Mi impegno a portarla in Aula come primo atto della prossima legislatura. Lungi da me voler occuparmi di casi come questo esclusivamente dal punto di vista repressivo, condivido di certo l'approccio pedagogico teso alla prevenzione di determinati e pessimi fenomeni soprattutto nelle scuole c.d. di periferia, ma chi ha sbagliato deve pagare, tutto e fino in fondo. Un professore non può avere paura di fare il proprio mestiere, non può avere paura di andare in classe a fare lezione”