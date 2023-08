Controlli serrati ed occhi elettronici attivi, lungo tutti i 15 chilometri del trafficatissimo litorale costiero che caratterizza l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo. Tempi duri quindi per gli automobilisti indisciplinati che, con l’arrivo dello “autoscan capture”, di fatto una piattaforma avanzata che stana gli illegali, non avranno vita facile. Si annunciano multe a raffica.

Si tratta di un nuovo strumento tecnologico, in grado di verificare sui veicoli in transito tutta una serie di infrazioni tra cui, la mancanza di copertura assicurativa, la mancanza di revisione, se il mezzo è sottoposto a fermi/sequestri amministrativi, se il mezzo risulta rubato o se addirittura fa parte di una black list attiva della motorizzazione civile. Nel mirino finisco quindi, soprattutto gli automobilisti furbi ed indisciplinati e pericoli mobili per se e per gli altri.

La sindaca Tarantino

A comunicarlo l’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Silvia Tarantino. «È attivo su tutto il territorio di Porto Cesareo - spiega la nota - un sistema di controllo evoluto e tecnologicamente avanzato denominato “autoscan capture” in dotazione al comando di polizia locale guidato dal neo comandante Gaetano Congedo. Si tratta di un sistema che consiste in una telecamera installata di fatto su un’auto in dotazione alla polizia municipale cesarina che permette di accertare in tempo reale le violazioni in materia di sosta vietata ed altre infrazioni al codice della strada, grazie alla generazione di filmati. Frame che una volta estrapolati - continua la sindaca - consentono l’effettuazione delle sanzioni in modalità statica oppure in movimento».

Il sistema che è già in dotazione alla polizia locale della città di Lecce e di altri comuni del Salento, consente inoltre, di identificare tutti i tipi di veicoli e compresi motori e ciclomotori, assicurando e garantendo sicurezza agli automobilisti che rispettano la normativa ed il codice della strada. Si tratta di un tablet dotato di telecamera, che utilizza un applicativo multifunzione in grado di riconoscere le targhe di tutti i veicoli in circolazione nel raggio di 20 metri, oltre a quelli parcheggiati lungo le strade cittadine. Lo strumento viene montato sull’auto di servizio della polizia locale in modo da consentire agli agenti a bordo di poter controllare i veicoli in sosta irregolare ma anche individuare le auto sprovviste di copertura assicurativa, di revisione oppure rubate. Ciò avviene grazie all’incrocio delle informazioni delle banche dati della Polizia stessa, della Motorizzazione civile e delle compagnie assicurative. I controlli avvengono sia in forma dinamica, sia in forma statica, velocizzando le procedure di accertamento e verbalizzazione.

«Questo per il nostro comune che è dotato di un ampio territorio da controllare e monitorare - spiegano da Palazzo di città di via Cilea - è a tutti gli effetti e dati ala mano, un ottimo mezzo messo a disposizione della polizia municipale, soprattutto perché garantisce il controllo del territorio, migliorandone la sicurezza stradale e riducendo l’incidentalità e la sicurezza pubblica. L’obiettivo da parte dell’amministrazione comunale è chiaro - conclude la nota - è quella di avere una città più ordinata, più bella, più civile e dunque, sempre più fruibile per cittadini e turisti».