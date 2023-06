Autovelox, nel Salento multe per 23 milioni. A Cavallino introiti aumentati del 1.200% in un anno

Autovelox, in Salento multe per 23 milioni di euro, e insorge il Codacons: "I dati forniti dal Ministero dell’Interno dimostrano in maniera inequivocabile come le entrate derivanti dalle sanzioni per le violazioni al codice della strada rappresentino oramai per molti comuni una cospicua fonte di finanziamento".

I numeri

Il totale delle multe incassate nel 2022 ha superato i 23 milioni di euro, di cui oltre 22 milioni sono andati ai Comuni (su un totale di 85 comuni esaminati) e circa 970mila euro alla Provincia.

Nell’ultimo anno gli introiti da multe stradali sono aumentati di circa 5 milioni di euro rispetto al 2021, quando l’incasso congiunto di Comuni e Provincia si era attestato intorno ai 17,5 milioni di euro.

Il record di Cavallino

A beneficiarne maggiormente è stato il Comune di Cavallino che è passato dai circa 223mila euro incassati nel 2021 ai quasi 3 milioni di euro (€2.956.568,33) del 2022 con aumento degli introiti che in termini percentuali si attesta a oltre +1200%.

L’incasso è stato in massima parte assicurato dall’autovelox installato sulla S.S. 16 Lecce-Maglie che ha fruttato circa 2,5 milioni.

L’amministrazione comunale ha dichiarato di avere utilizzato tali somme anche per pagare le utenze di gas ed energia elettrica (rispettivamente € 74.994,41 e € 687.000,00) e per i rimborsi ai contribuenti (€7.000,00). Il resto per la manutenzione delle strade (€ 822.443,00), per la manutenzione del verde (€ 114.120,68) e per ulteriori miglioramenti alla circolazione stradale che risulterebbero ancora da realizzare (€ 814.563,33).

"L’auspico - si legge nella nota del codacons - è che l’amministrazione di Cavallino utilizzi questo fiume di denaro per completare l’impianto di deflusso delle acque piovane di cui intere zone, come ad esempio zona “San Giorgio”, sono sfornite da molti anni nonostante si tratti di aree soggette a frequenti allagamenti delle strade durante i temporali che determinano seri problemi di sicurezza e in alcuni casi a potenziale dissesto idrogeologico".

Gli altri Comuni

Incassi aumentati anche per il Comune di Lecce che è passato da circa 3,8 milioni del 2021 a oltre 5,6 milioni nel 2022 con un incremento percentuale di circa il 48%.

Rispetto al 2021 hanno registrato un aumento esponenziale degli introiti anche i Comuni di Surbo (passato da 30 mila euro a ben 386 mila euro circa), Squinzano (da circa 13 mila euro a oltre 116 mila euro) e Trepuzzi (da circa 327 mila euro a 754 mila euro circa) soprattutto grazie ai tre autovelox installati sulla S.S. 613 Lecce-Brindisi.

Incassi quasi raddoppiati anche per Porto Cesareo che nel 2021 aveva incassato circa 225 mila euro mentre nel 2022 ha registrato proventi per 415 mila euro circa.

In controtendenza il Comune di Melpignano che ha avuto una netta riduzione degli incassi passando dai quasi 5 milioni introitati nel 2021 ai circa 3 milioni del 2022. Anche in questo caso i proventi sono stati in massima parte garantiti dall’autovelox installato sulla S.S. 16 Lecce-Maglie che ha fruttato al Comune di Melpignano circa 2,5 milioni.

Ricordiamo inoltre che sul Comune di Melpignano, per quanto risulta, pende un esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti per presunte irregolarità sulle modalità di utilizzo nel 2021 dei proventi delle sanzioni derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

La tabella

In termini assoluti, i Comuni che nel 2022 hanno registrato i maggiori proventi da multe stradali sono i seguenti:

LECCE: € 5.669.094,14

MELPIGNANO: € 3.069.537,36

CAVALLINO : € 2.956.568,33

GALLIPOLI: € 1.585.391,65

NARDO': € 1.173.863,68

MELENDUGNO: € 908.311,94

OTRANTO: € 807.075,00

TREPUZZI: € 754.018,73

GALATONE: € 443.567,94

TRICASE: € 418.000,00

PORTO CESAREO: € 415.629,23

SURBO: € 386.580,00