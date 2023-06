A bordo di una bici elettrica, investe una bimba di 6 anni e scappa: preso

Panico, ieri sera intorno alle 20, su corso Vittorio Emanuele a Bitonto. Un ragazzo in sella a una bici elettrica ha investito una bambina di 6 anni intenta ad attraversare la strada con la sua famiglia e poi è scappato senza prestare soccorso. Inutili i tentativi dei passanti di fermarlo.

I soccorsi

Sul posto, intervenuti gli agenti della polizia di stato e gli operatori del 118 che hanno trasportato la piccola in ospedale per degli accertamenti. Non avrebbe riportato lesioni gravi. Il conducente della bici è stato immortalato dalle immagini di videosorveglianza della zona che hanno ripreso la dinamica dell’incidente e «grazie al lavoro delle forze dell’ordine - ha rassicurato il sindaco Francesco Paolo Ricci - è stato preso», poi condotto presso il locale commissariato di pubblica sicurezza per tutti gli adempimenti di legge.

Non sarebbe il primo episodio simile accaduto in città, nei giorni scorsi in via Pietro Nenni è stata investita una coppia da una bici elettrica. Anche questa volta, il giovane conducente è fuggito senza prestare soccorso.