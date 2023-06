Incendio nella palazzina in centro: residenti evacuati

Un incendio si è verificato questa mattina verso le 10 in una palazzina di via Cozzoli, traversa di via Re David a Bari. L'intervento dei vigili del Fuoco è ancora in corso, ma le fiamme sono state spente. Fortunatamente all'interno dell'abitazione al momento dell'incendio non c'erano i proprietari.

Evacuato il palzzo

I vigili del fuoco, allertati dai condomini hanno ritenuto opportuno evacuare l'intera palazzina per questioni di sicurezza. "Abbiamo visto del fumo nero - racconta una vicina di casa - uscire dalla porta di ingresso. Siamo corsi giù per le scale spaventatissimi- ha raccontato. L’intervento è comunque ancora in corso e la strada è chiusa al traffico.