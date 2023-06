Buoni fruttiferi con data di scadenza sbagliata e il risparmiatore rischia di perdere tutti i suoi soldi

I buoni fruttiferi "scadono" prima rispetto alla data che era stata impressa sul buono stesso e un risparmiatore rischia di perdere tutti i suoi soldi: vinto il ricorso.

La storia a lieto fine arriva dall'Udicon, unione consumatori del Salento, a cui il risparmiatore si è rivolto per contestare i calcoli delle Poste. Sui suoi buoni fruttiferi, infatti, era stata impressa una data di scadenza calcolata male e questo ha causato il rischio della perdita integrale del buono.

Il ricorso

"Nella fattispecie - spiegano da Udicon Lecce - la prescrizione veniva calcolata non come indicato sul buono, ovvero a partire dal gennaio successivo alla scadenza, bensì a partire da qualche mese prima.

E questo, di conseguenza, spostava all'indietro il periodo in cui il buono poteva essere rimborsato, impedendo così al risparmiatore in questione di incassare il dovuto".

L'avvocato

E' entrato in azione quindi l'ufficio legale di Udicon che, tramite l’Avvocato Luciano De Francesco, è riuscito a far accogliere le richieste del consumatore dall'Arbitro bancario finanziario (ABF). “La decisione dell'ABF - spiega l'avvocato - rappresenta un importante risultato per gli utenti del sistema finanziario, che potranno finalmente vedere tutelati i loro diritti in modo equo e trasparente”