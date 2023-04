Un incubo per automobilisti, pedoni, commercianti e residenti. Così si è presentato ieri mattina corso Vittorio Emanuele a Bari che per una “strana” coincidenza, si è visto chiudere due tratti fondamentali per il deflusso del traffico: la svolta per il lungomare Imperatore Augusto per l’allestimento del Villaggio della Coldiretti e piazza Massari, direzione Castello Svevo. Due chiusure che hanno mandato in tilt il traffico, con lunghe code, navette che dovevano fermarsi per fare scendere i passeggeri, semafori lampeggianti e vigili ovunque per regolare la viabilità.

La situazione è proprio sfuggita dal controllo al punto tale che l’ordinanza che prevedeva lavori in piazza Massari fino al 23 aprile (solo di mattina dalle 7 alle 15) è stata revocata e quindi da oggi almeno quel tratto resterà aperto e aiuterà a fare defluire le auto e le navette verso corso Vittorio Veneto. Resterà chiuso invece il tratto di lungomare Imperatore Augusto dal teatro Margherita fino alla Basilica di San Nicola fino al 10 maggio (quindi comprendendo i giorni anche della sagra di San Nicola).

Nello specifico i divieti di transito riguarderanno fino al 5 maggio la carreggiata del lungomare Imperatore Augusto tra il Margherita e sino a 150 metri dopo il varco di accesso alla Basilica, ma con l’istituzione del doppio senso di circolazione sulla corsia lato terra. Lo stop invece fino al 10 maggio dal Margherita alla Basilica partirà in occasione della sagra di San Nicola.

Il piano

Proprio per venire incontro alle esigenze dei residenti, il Comune ha redatto un piano straordinario per i parcheggi. I possessori dei pass ztl e zsr D possono lasciare l’auto gratuitamente fino alle 24 del 10 maggio nelle aree di sosta del park and ride del lungomare Vittorio Veneto - lato terra (FBN) e Pane e Pomodoro. Inoltre possono sostare liberamente in tutte le zone a sosta regolamentata, tranne che negli stalli delle aree a pagamento per tutti (isole azzurre). Ovviamente è prevista anche la variazione del percorso della navetta A che da corso Vittorio Veneto svolta poi in largo Fraccacreta, piazza Massari, per poi proseguire per via Quintino Sella e via Piccinni invece che percorrere corso Vittorio Emanuele.

Nonostante i disagi c’è comunque grande attesa per il villaggio della Coldiretti che aprirà sabato 29 aprile fino al primo maggio. Un vero e proprio villaggio contadino dove accorreranno migliaia di agricoltori da diverse regioni, assieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini per far conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana, il modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell’innovazione.

Per i tre giorni di manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile per discutere sui temi della crisi energetica, del cambiamento climatico, dell’alimentazione e dei rischi connessi all’affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall’arrivo sulle tavole del cibo sintetico (considerata una minaccia per il Made in Italy agroalimentare).

Spazio anche alle degustazioni: ad 8 euro sarà possibile assaporare i menu preparati dai cuochi contadini. Al Villaggio si potranno anche scoprire le opportunità e i pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica, promossi da Terranostra, andare a scuola di olio extravergine italiano nell’Oleoteca e partecipare a degustazioni guidate nell’Enoteca del Villaggio, ed infine anche seguire le lezioni di agricosmesi con i trucchi di bellezza di un tempo.