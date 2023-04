Quattordici eventi da aprile a giugno in città, di cui ben 9 che coinvolgeranno il lungomare di Bari con conseguenti chiusure al traffico. Bari si prepara ad una primavera e ad una estate all’insegna dello sport, della tradizione come nel caso della sagra di San Nicola, ma anche della promozione dei prodotti enogastronomici. Tutti eventi che porteranno comunque a conseguenze dal punto di vista del traffico dato che prevedono importanti chiusure alle auto per lunghi tratti, da corso Vittorio Emanuele fino a Pane e pomodoro.

Gli appuntamenti

Si comincia già questa domenica con la Deejay Ten e con i suoi oltre 6mila iscritti che percorreranno due percorsi, il più lungo da corso Vittorio Veneto con angolo via Brigata Regina fino a Pane e pomodoro. Il 20 aprile toccherà ai campionati studenteschi di corsa di orientamento, una manifestazione che partirà da piazza Mercantile e coinvolgerà gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Bari che si sfideranno in una gara individuale di corsa a cronometro. Il 22 aprile sarà il turno di “Bari Pedala”, manifestazione ciclistica non competitiva dedicata alla sensibilizzazione sulle tematiche di inclusione sociale, sicurezza stradale e attività sportiva. L’evento terminerà con una ciclo passeggiata lungo diverse vie cittadine. Particolare attenzione dal punto di vista organizzativo sarà prestata al Villaggio della Coldiretti che si terrà dal 28 al 30 aprile: una manifestazione che si svolgerà nell’area compresa tra piazza del Ferrarese, il lungomare Augusto lungo il tratto che va dal teatro Margherita sino al varco di accesso alla Basilica di San Nicola.

Le limitazioni

Le limitazioni al traffico partiranno dalle 8 del 18 aprile fino alle 24 del 5 maggio: previsto il divieto di fermata sul lungomare Imperatore Augusto e su corso De Tullio (lato mare) e i divieti di transito sempre sul lungomare Imperatore Augusto tra piazza IV novembre sino a 150 metri dopo il varco della Basilica di San Nicola. Divieto di sosta anche al molo di San Nicola. Per l’occasione l’Amtab ha predisposto un piano straordinario per i parcheggi, permettendo quindi ai possessori dei pass ztl e zsr d la sosta gratuita dalla mezzanotte di martedì 18 aprile alle ore 24:00 di mercoledì 10 maggio, nelle aree del park and ride del lungomare Vittorio Veneto - lato terra (FBN) e Pane e Pomodoro Inoltre, i possessori dei suddetti pass potranno sostare liberamente in tutte le zone a sosta regolamentata, tranne che negli stalli delle aree a pagamento per tutti (isole azzurre). Prevista anche una variazione al percorso della navetta A che da corso Vittorio Veneto proseguirà per corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, via Piccinni e corso Cavour con inversione di marcia alla Camera di Commercio.

I bus non transiteranno su corso De Tullio e sul lungomare Imperatore Augusto. Per quanto riguarda il mese di maggio, si partirà con l’evento tradizionale del primo maggio al Parco Due Giugno: una giornata dedicata alla musica, all’artigianato e ai più piccoli. Il 4 maggio manifestazione sportiva non agonistica organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo a Torre Quetta. L’evento vedrà la presenza in qualità di Andrea Lucchetta. Dal 6 al 9 maggio lungomare chiuso per la sagra di San Nicola, come da tradizione. Il 14 maggio toccherà a Race for the Cure, il 20 e il 21 maggio al motoraduno nazionale “Andrea Testa”, dal 26 al 28 maggio la Festa dei Popoli nel giardino Princigalli in via Lojacono (quindi lontano dal centro). Il 26 maggio rassegna sui vini bianchi di Puglia con la partecipazione di circa 60 cantine pugliesi. Per il mese di giugno ci sarà il “Rock your mind” in piazza del Ferrarese con un concerto gratuito, e il 24 giugno “5alle5”, la manifestazione sportiva con partenza da largo Giannella, e il Volkswagen Summer Fest, evento itinerante che coinvolgerà veicoli Volkswagen d’epoca provenienti da diverse regioni italiane.