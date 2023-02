Salento, fiamme dal quadro elettrico: scoppia l'incendio in un appartamento

Incendio in un appartamento: fiamme dal quadro elettrico. Brucia anche la tettoia. I vigili del fuoco del Comando di Lecce sono intervenuti questa mattina - 11 febbraio - a Merine di Lizzanello in via Corsica dove un incendio stava interessando un'abitazione. Le fiamme si sono propagate dal quadro elettrico che si trova all'interno di un armadio che contiene il sistema di accumulo dell’acqua sanitaria e la relativa tettoia che fungeva da riparo.

I vigili del fuoco intervenuti hanno estinto l’incendio, circoscrivendo l’area interessata. Non si segnalano danni alle persone. Sono in corso accertamenti per verificare la natura dell'incendio.