Salento, incidente sulla provinciale: si schianta con l'auto contro un albero. Morto un 35enne

Incidente mortale questa mattina sulla strada provinciale 254, che collega Spongano con Poggiardo nel Salento. Deceduto sul colpo nel terribile impatto della sua auto contro un albero, il 35enne Andrea Fanciullo, meccanico. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembra che l’uomo stesse percorrendo la provinciale in direzione Poggiardo, dopo aver trascorso alcune ore con amici presso un bar, e nel tragitto di rientro a casa, pare autonomamente ha perso il controllo della vettura uscendo fuori strada e cappottandosi più volte nella campagna adiacente sino all'impatto contro un albero.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite rimediate nel violento impatto.

Per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro stradale sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.