Incidente stradale, scontro tra auto sul cavalcavia della zona industriale: un morto

Scontro tra auto nella zona industriale: un morto. Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Mesagne (Brindisi) sul cavalcavia che conduce alla zona industriale, a causa di uno scontro frontale tra due auto, una Mercedes Gle 350 e una Mini Cooper One. I due mezzi, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Nell'urto il conducente della Mini è rimasto incastrato tra le lamiere. E’ stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunte le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre l’uomo dalle lamiere contorte della sua auto.

Le sue condizioni sono apparse alquanto critiche: il conducente è morto subito dopo. Il traffico è rimasto boccato a lungo mentre gli agenti della polizia locale hanno fatto veicolare il traffico su altre direttrici di marcia.