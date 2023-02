Incidente stradale: perde il controllo dell'auto e finisce contro un furgone. Un morto

Incidente stradale in viale Magna Grecia angolo via Lago di Como a Taranto. Un auto si è scontrata contro un furgone: morto un uomo di 92 anni. L'anziano era a bordo della sua Fiat Panda quando, forse per un malore, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un furgone in sosta.

L'92enne, soccorso dal 118, è morto subito dopo l'arrivo in ospedale al Santissima Annunziata. Sul posto anche la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.