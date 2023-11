Incidente stradale, scontro tra due auto: un morto e tre feriti

Incidente mortale sulla Copertino - Galatina. Morta una 87enne di Veglie, Maria Marciante, rimasta coinvolta in un violento scontro tra due autovetture. Tre i feriti - 2 donne di 32 e 40 anni e un uomo di 37 anni - , trasportati in codice rosso in ospedale a Lecce.



L'impatto tra i veicoli, le cui cause e dinamica sono ancora in fase di accertamento dalle forze dell'ordine, è stato talmente violento che il corpo della donna è stato sbalzato fuori dall'abitacolo dell'auto ed è stato ritrovato nella campagna a bordo strada. L'incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo per Collemeto, tratto stradale già teatro in passato di altri gravi sinistri stradali.



I sanitari del 118 intervenuti sul posto, nonostante i ripetuti tentativi di rianimare la donna 87enne, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I tre feriti invece sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale.

Indagini e rilievi planimetrici affidati alla polizia.