Direttore amministrativo del “Sacro Cuore” prende il Covid in ospedale e muore: 16 medici indagati

Via agli accertamenti per stabilire perché abbia contratto il Covid 19 l'ex direttore amministrativo dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, Fausto Gatto, del posto. E perché sia deceduto l'1 maggio, a 72 anni, nel Dea (Dipartimento emergenza ed accettazione) dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Gli accertamenti



Il primo accertamento tecnico è quello che disporrà questa mattina il pubblico ministero della Procura di Lecce, Giorgia Villa, titolare dell'inchiesta che ipotizza il reato di omicidio colposo a carico di 16 medici. Tutti dell'ospedale Cardinal Panico di Tricase, dove Fausto Gatto è stato ricoverato dal 25 marzo al 16 aprile quando le condizioni di salute aggravate dal Covid determinarono il trasferimento al Fazzi. Il magistrato conferirà la medico legale Roberto Vaglio il compito di effettuare l'autopsia.

C'è un'inchiesta penale poiché i figli di Fausto Gatto, Barbara e Luca, con la madre Paola, lo stesso 1 maggio presentarono una denuncia-querela in Procura con l'avvocato Luigi Ciccarese. Per chiedere all'autorità giudiziaria di chiarire come sia stato possibile contrarre il Covid in ospedale ed in particolare per un paziente che era stato appena sottoposto ad un intervento chirurgico. E, dunque, con il sistema immunitario già impegnato a prevenire qualche eventuale infezione.

Il ritratto e la storia



Ricordato a Gallipoli per la propensione ad aiutare in silenzio chi ne avesse bisogno e per l'impegno profuso per rendere efficiente la sanità locale, Fausto Gatto il 23 marzo si era sottoposto al tampone molecolare in vista del ricovero. Negativo, il risultato, come negativi anche i test effettuati ogni tre giorni. Fino ad arrivare all'8 aprile quando l'esito si è ribaltato. Quel giorno il paziente è stato trasferito in un altro reparto dove è rimasto otto giorni per poi essere condotto al Dea.

Quale terapia gli è stata somministrata? Il trasferimento al Dea poteva essere disposto prima? E soprattutto, perché Fausto Gatto si è contagiato al Cardinal Panico? Sono queste le risposte che attendono i familiari dalla Procura, fermo restando che - dati dei test alla mano - il contagio sia avvenuto in ospedale.

La salma è rimasta nella camera mortuaria del Fazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria, oggi potrà essere restituita ai parenti seguendo il protocollo anticontagio stabilito dalla Asl. Oggi che sarà affidato al medico legale il compito di stabilire le cause del decesso. Il primo passo verso l'accertamento della verità processuale.