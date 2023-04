Addio al cane soccorritore: Dea non c'è più. Aveva aiutato le forze dell'ordine nella ricerca dei superstiti dopo varie tragedie

Dea non c'è più. Il cane soccorritore, che aveva aiutato le forze dell'ordine in diverse occasioni drammatiche in Puglia, è venuta a mentare nei giorni scorsi. Nel 2021 aveva ricevuto l'onorificenza dal sindaco di Barletta, Cannito. "Dea, eroe a quattro zampe", si leggeva sulla targa.

Chi era Dea, il cane soccorritore

Nel 2012 aveva aiutato nelle ricerche di Giuseppe Ditroia a San Ferdinando di Puglia, nel 2015 aveva prestato soccorso con le squadre di intervento dopo l'esplosione in Via Milano a Barletta.

Ha anche partecipato ai soccorsi alle vittime dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016 sulla Andria-Corato, che costò la vita a 23 persone. Allora aiutò le forze dell'ordine a rintracciare tra le macerie i superstiti. E lo stesso fece nel crollo dia Via Roma, a Barletta.

A dare l'annuncio della scomparsa il suo padrone, Raffaele.