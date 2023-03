“Nero” investito sulla Statale 106: salvato da una guardia ambientale

Investito e lasciato lì a piangere e guaire al centro della carreggiata. Un cagnolone condannato a morte certa se non si fosse trovata a passare per caso, lungo la Statale 106, la coordinatrice delle guardie Nita Ambiente, Maria Nardò.



La coordinatrice stava rientrando nella sede di Castellaneta, insieme al collega coordinatore, Leonardo Galante. A distanza avvistano il cane per terra. Si dimenava e tremava vistosamente. Galante accosta immediatamente l'auto sul ciglio della strada, cercando di metterla in sicurezza. Nardò, invece, non attende la manovra del collega e si avvia verso il cane.

La corsa dal veterinario

Il cane si presenta sofferente e con molteplici ferite sul viso, corpo e zampe posteriori. Tuttavia, si lascia avvicinare, prendere in braccio e portare vicino il mezzo parcheggiato. Nardò e Galante lo avvolgono in una coperta e lo adagiano nel vano bagagli. Si mettono in contatto con i Carabinieri e l'Asl: vengono indirizzati al centro veterinario San Raphael di Castellaneta città. Qui il cane, chiamiamolo Nero per il colore del suo pelo, e stato curato e salvato da morte certa. Si riprenderà presto, hanno garantito i medici veterinari.