Cane legato a un palo e abbandonato in strada. «Atto crudele e scellerato»

Un individuo nella serata di ieri ha legato un cane meticcio a un palo e lì l’ha abbandonato. A seguito di una segnalazione sul posto è giunto il consigliere del comune di Mesagne con delega al randagismo, Vincenzo Carella, che ha preso il cane e avviato le procedure di adozione.

Sulla vicenda indaga la polizia.

L'indagine

“Questa mattina abbiamo avviato un’indagine per questo atto crudele, per questo reato che qualche scellerato ha commesso”, ha spiegato il consigliere Carella. La polizia ha già acquisito alcune immagini delle telecamere dove si vede una persona legare il cane e andare via, abbandonandolo a se stesso l’animale, voltandogli le spalle.

“Il cane è traumatizzato ovviamente, è stato tradito da chi al posto del cuore ha meno che una pietra, da chi ha commesso un atto così crudele e meschino, da chi quel reato non immagina ancora quanto gli costerà se le indagini daranno un volto”, ha concluso il consigliere comunale. In Italia l'abbandono di animali è vietato ai sensi dell'articolo 727 del codice penale, che al comma 1 recita: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro”.