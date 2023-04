Salento, ​scoppia l'incendio in casa: muore il cagnolino intrappolato tra le fiamme

Vasto incendio in un appartamento al primo piano, in via Giovanni XXIII, a Ruffano nel Salento. Sul posto in corso l'intervento dei vigili del fuoco. Nulla da fare purtroppo per il cane, di piccola taglia, trovato morto in casa dai caschi rossi, forse a causa del forte calore e del denso fumo sprigionato dal rogo.

Assenti dall'appartamento invece i proprietari: secondo le prime e parziali ricostruzioni, l'incendio sarebbe partito dalla camera del figlio.

Dinamiche da ricostruire

Ancora poco chiare le cause che hanno causato l'incendio. L'allarme è scattato intorno alle 18.30. Le lingue di fuoco hanno completamente avvolto diverse camere e distrutto suppellettili.

Intervenuti sul posto anche le guardie ambientali, polizia locale e carabinieri. Al termine delle operazioni di spegnimento dell'incendio i Vigili del fuoco valuteranno la stabilità dell'edificio.