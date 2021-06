Drammatico incidente all'incrocio: scontro fra un'auto e lo scooter con a bordo due 15enni: entrambi in Rianimazione, uno è in coma

Ancora un incidente stradale grave nel Salento, precisamente ad Alessano. Nel tardo pomeriggio di ieri, lo scooter con a bordo due ragazzini di 15 anni - F.S e Z.R. le loro iniziali - è stato travolto da un'auto all'incrocio fra via XXIV Maggio e via San Giovanni.

Ad avere la peggio, i due adolescenti: quello in condizioni più gravi, residente ad Alessano, si trova ricoverato in Rianimazione all'ospedale Cardinale Panico di Tricase, dove nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento alla milza, dopo un trauma che ha interessato l'intero torace; l'amico che era con lui sullo scooter, di Tiggiano, si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione al "Vito Fazzi" di Lecce: è in coma.

Sul posto, le ambulanze del 118.

Aggiornamenti nelle prossime ore.