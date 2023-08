Ristoratore offeso sui social: pancetta a cubetti nella carbonara

Un dibattito degenerato in offese al limite della denuncia, quello in corso sulla pagina social di un ristoratore leccese. Il motivo? L’uso della pancetta al posto del guanciale. La vetrina è il post Facebook apparso sul profilo la “Bottega della carne - braceria” di Squinzano che, dopo aver pubblicato una foto di un piatto di carbonara non realizzato secondo la ricetta, è stato preso d’assalto dai tanti utenti - specialmente romani - che lo hanno messo alla berlina.

Il piatto infatti, poco appetitoso, mostra pancetta a cubetti come condimento della pasta definita “Alla Carbonara”.

Così i detrattori si sono scatenati, accusando il ristoratore di fare male il proprio lavoro. Un atteggiamento al quale però il titolare ha risposto con altrettante offese, parlando di “deficit mentale” a chi lo accusava di essere un troglodita e di confezionare piatti senza alcun collegamento con la tradizione. «Noi presentiamo la nostra cucina tipica», ha replicato il ristoratore aizzando ancora di più i difensori del classico piatto romano, ormai a ruota libera sui social.