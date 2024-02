Un cucciolo di lupo si aggira in città, le guardie zoofile: «Invitiamo tutti a mantenere la calma» Video

Passeggia tranquillamente in città e viene "catturato" dalle immagini delle telecamere dei residenti. Un bel cucciolo di lupo è stato immortalato mentre si districava tra le auto parcheggiate nel quartiere Carbonara di Bari. Le immagini sono state diffuse sui canali social dal Nogez, il comando provinciale della guardia ecozoofile di Bari.

«Sono stati tanti gli avvistamenti dei lupi in città nell'ultimo periodo. Invitiamo tutti a mantenere la calma. Il lupo non attacca l'uomo. In caso di incontro ravvicinato è bene lasciarlo in pace e soprattutto evitare di spaventarlo con gesti improvvisi o urla. Siamo noi essere umani ad aver invaso il loro habitat e queste sono le conseguenze. Gli animali selvatici quali lupi, orsi, volpi e ricci stanno perdendo il loro habitat a causa dell'espandersi delle zone abitate». È questo il contenuto del post pubblicato del Nogez che invita a non spaventare gli animali.