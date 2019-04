Raid incendiario nel cantiere: a fuoco due escavatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono introdotti in un cantiere pubblico, del Comune, e hanno dato fuoco a due escavatori, le cui cabine sono andate distrutte. E' successo poco prima dell'alba, intorno alle 5, ad Aradeo: ignoti hanno preso di mira i mezzi, in sosta al cantiere aperto all'angolo fra via Marx e via Donizetti, con una bottiglia incendiaria.I due escavatori sono di proprietà della impresa di costruzioni Pepe srl, con sede a Salve, ed erano stati impiegati per la ristrutturazione dell'impianto fognario e fluviale del paese, commissionata all'impresa dal Comune.I danni ammontano a svariate migliaia di euro. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno messo in sicurezza l’area, e i carabinieri della locale stazione locale insieme ai colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Gallipoli. I militari hanno subito rintracciato una bottiglia di plastica, contenente benzina. Bottiglia poi sequestrata.