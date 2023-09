Porto turistico di Otranto, la svolta arriva dagli Usa: a breve l’inizio dei lavori. ​Attracco per almeno 400 yacht

Sorgente Group ha acquisito il porto di Otranto, è stato stabilito anche un primo contatto con il Comune e i lavori, per la parte a mare, potrebbero iniziare molto presto. La storia del Marina di Otranto - che porta poi al progetto attuale - nasce con il gruppo Condotte, vincitore del bando per la sua costruzione attraverso la procedura prevista dal dpr 509.

La lunga storia

Dopo dieci anni passati ad ottenere i permessi necessari, il gruppo, specializzato in progettazione e costruzioni di grandi opere, va in amministrazione straordinaria (dal 2018).

In quel momento Condotte si componeva di un centinaio di partecipazioni divise in diverse società operative, di progetto e consortili. Tra queste anche Inso Spa, poi acquisita da Fincantieri. Ora, il Gruppo Sorgente editore del quotidiano «Il Foglio», ha acquisito il ramo core del gruppo Condotte che, attraverso i commissari straordinari Giovanni Bruno, Gianluca Piredda e Matteo Uggetti, aveva già acquisito la concessione marittima per la costruzione del porto.



Proprio su questo punto era intervenuto il commissario straordinario del Comune di Otranto Vincenza Filippi richiedendo una nuova riunione ad hoc in regione dopo lo stallo creatosi in seguito alla firma del 28 giugno 2021 in Regione per la concessione marittima. In quell’occasione, i commissari di Condotte hanno offerto la fideiussione per l’intero importo necessario per la concessione cinquantennale, tramite Fincantieri (quale garanzia della solidità dell’investimento).

Il Marina di Otranto: come sarà

Ora, la storia del Marina di Otranto, il porto turistico che sarà in grado di ospitare 400 yatch si arricchisce di un nuovo capitolo. Un intero pacchetto di opere dal valore di 14,2 milioni di euro passa dal ramo d’azienda Condotte al gruppo Sorgente. Il pacchetto che include 10 commesse, con un valore della produzione di circa 1,2 miliardi euro, prevede anche ricadute occupazionali, con 425 persone al lavoro (160 in Italia). Tali commesse, ora seguite dal Gruppo Sorgente, includono il Policlinico di Caserta, la commessa stradale Lioni-Grottaminarda (Avellino), il porto turistico di Otranto, il carcere di Bolzano nonché importanti opere ferroviarie ed autostradali in Algeria ed in Kwait.

Chi è il gruppo



Per Otranto le opere a mare che comprendono il braccio esterno, le banchine e i posti barca sono immediatamente eseguibili per cui non vi è nessun ostacolo, mentre una parte delle opere a terra, sarà soggetta all’iter del Pug. Insomma, un grosso gruppo Usa gestirà l’importante marina che si trova al centro delle rotte turistiche tra Grecia, Albania, Montenegro e Croazia. Sorgente Group Italia e Sorgente Group of America (Usa) fanno parte di Sorgente Group Alternative Investment (Usa) di cui il principale azionista è la famiglia Mainetti. Le società immobiliari, finanziarie e di servizi immobiliari operative sono 94 e sono localizzate in Italia, Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Lussemburgo, Usa e Brasile. Sorgente Group ha una consistente quota della proprietà del più famoso grattacielo di Manhattan, il Chrysler Building, che è solo il primo edificio della “collezione” dei cosiddetti “Trophy Building”. Si tratta di edifici di pregio storico e architettonico, come il Flatiron Building, la Queensberry House di Londra, La Rinascente di Roma, il Fine Arts Building di Los Angeles, il Clock Tower di Santa Monica e i Castelli francesi di Mirambeau e Codignat. A questi, ora, si è aggiunto il marina di Otranto, il porto turistico più ad Est d’Italia, per cui l’inizio dei lavori - secondo Sorgente Group - potrebbe avvenire già in inverno.

