Dopo la gara indetta da Invimit per la gestione dell’ex Club Mediterranée di Otranto, sarà Futura Vacanze (uno dei principali Tour Operator italiani, già presente in Puglia), a gestirlo.



La gara è partita da un’offerta minima pari ad un quarto del fatturato lordo del 2023, per aggiudicarselo, per otto anni. Invimit, società detenuta al 100% dal ministero dell'Economia, ha così messo sul mercato l’ex Club Med (poi divenuto Le Cale d’Otranto), che è una delle proprietà dello Stato e rappresenta il fiore all’occhiello degli investimenti turistici in Italia, insieme a Stintino (Sardegna) e ad altri villaggi turistici.

Futura Vacanze



«Una novità importante e fortemente voluta, destinata a posizionarsi tra i resort di riferimento dell’estate: storicità, ottima reputation e punto mare straordinario del Salento su cui si affaccia, con una baia privata dai colori caraibici, punteggiata di incantevoli calette a disposizione degli ospiti» spiegano sul blog di Futura Vacanze. La stessa direttrice commerciale, Belinda Coccia dichiara: «Comunichiamo questa new entry con grandissima soddisfazione. Si tratta di un nuovo importante inserimento nella programmazione Futura Club di grande notorietà e storicità nell’ambito della villaggistica italiana. Il Futura Club le Cale D’Otranto inoltre s’inserisce in una sequenza di nuovi innesti e di una rilevante fase di sviluppo che stanno caratterizzando questa stagione e vanno dal Futura Club Twiga di Watamu alla recente apertura della destinazione Tunisia con il Futura Club Cesar Thalasso e Aqua Resort a Djerba».

Le altre strutture in Puglia



Futura Club rafforza in questo modo la sua presenza in Puglia (dove gestisce ben nove strutture) e soprattutto nel Salento, dove possiede già il Torre Rinalda ed il Barone di Mare. La nuova gestione ha scelto la policy “Over 12” (i bambini possono accedervi, ma solo dopo aver compiuto 12 anni) per esaltare sia “la raffinatezza dell’impostazione architettonica, frutto del genio creativo dell’architetta Gae Aulenti” che è giudicata come “la soluzione ideale per intercettare un target medio alto, che ambisce a staccare dalla quotidianità, tra relax totale, intrattenimento d’autore, sport e contatto con la natura, in un angolo idilliaco della Puglia». Insomma, spettacoli d’autore, una vasta scelta tra sport ed escursioni, dotazioni esclusive tra cui 2 piscine, 7 campi da tennis, aree per calcio e calcetto, pallavolo, tiro con l’arco, ping pong, palestra e centro fitness oltre al campo pratica golf “Driving Range”.

Come sarà



Insomma, parliamo di 420 unità abitative, pensate secondo lo stile mediterraneo, cubiche, immerse nel verde a ricordare le case di campagna salentine e rese invisibili da terra e da mare. "Abbiamo messo a segno un'operazione importante, che inserisce in portfolio un complesso chiave per il Salento e tutta la Puglia -ha commentato l'amministratore Stefano Brunetti al Ttg di Rimini, presentando la new entry- «Abbiamo avuto una trattativa complessa e sostenuto uno sforzo ingente ma siamo soddisfatti di aver la portata a termine».

Nuova vita, dunque, per lo storico villaggio le cui origini risalgono al lontano 1970, anno della sua inaugurazione. Un resort gestito dal Club Med sino al 2013 quando - dopo anni di attività sul territorio - la società aveva annunciato di voler chiudere il villaggio di Otranto. La struttura, è in realtà di proprietà della società Torre d’Otranto, facente capo a Italia Turismo, riconducibile a Invitalia. Poi l’acquisizione da parte di Futura Vacanze ha acquisito la commercializzazione dell’ex Club Med di Otranto, proposto ora come Fv Special Le Cale d’Otranto Beach Resort, che porta a 9 il numero delle strutture pugliesi dell’operatore.