Salentini a Milano, domani il 21esimo raduno

Polpette al sugo, parmigiana e calzoni fritti o al forno in un locale sui Navigli, a Milano. Piatti salentini per celebrare il 21esimo Raduno di Salentini a Milano che si terrà domani, sabato 21 ottobre, al Samaritana Ripa's Cafe. È prevista una forte affluenza, considerate le prevendite.

Anche quest'anno l'organizzatore dell'evento, diventato ormai imperdibile per centinaia di salentini che vivono a Milano e nell'hinterland, è Giorgio Tramacere, un Vigile del Fuoco di Squinzano in servizio presso il Comando di Milano.

Tutto nasce da un gruppo Facebook

«Durante la serata - si legge in uno dei tanti annunci sui social - si potranno gustare purpette allu sugu, parmigiana de melanzane, calzoni fritti e al forno, delle ottime pucce ma soprattutto il nostro dolce che ci invidia tutto il mondo, il Pasticciotto Leccese. Ho sempre pensato che il nostro gruppo Facebook "Salentini lontani ma vicini" fosse una piccola comunitá reale e che lo scopo è stato sempre quello di creare nuovi legami. Non c'è cosa piú bella che, in questi nostri incontri, condividere i ricordi, le stesse tradizioni, le stesse radici con persone che parlano la nostra stessa lingua, lu dialettu salentinu, nelle sue tante sfaccettature, a secondo che esso sia di Ruffano, Trepuzzi, Maglie, Gallipoli».