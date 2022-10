Erica Mou, matrimonio con il suo Alessandro tra la commozione dei parenti

La cantautrice biscegliese Erica Mou e il suo compagno Alessandro Pappolla, hanno detto sì. Il matrimonio è stato celebrato il 16 ottobre nella masseria “Tenuta Pinto” a Mola di Bari, abbracciati dall’affetto di parenti e amici.

Un rito laico che ha commosso tutti

Un rito laico, celebrato da Clarissa Botsford, che ha commosso tutti a partire alle promesse che i due sposi si sono scambiati «Non mi puoi possedere perché appartengo a me stessa/o. Ma finché lo desideriamo entrambi ti posso dare quello che è mio. Non mi puoi comandare perché sono una persona libera. Ti prometto che sarà ai tuoi occhi che sorriderò ogni mattina. Sarò lo scudo per le tue spalle e tu per le mie. Questo è un matrimonio di uguali». E poi il riferimento al mare che, da sempre, sin dai primi successi di “Dove cadono i fulmini”, accompagna le composizioni della cantautrice: «Ti prometto adesso dentro le tempeste di resistere», ha detto lei. «Credo in te che hai un mare dentro e credo in me che ho il coraggio di attraversarlo», ha risposto lo sposo.

Il prossimo live

Il prossimo 31 ottobre Erica Mou canterà a Brindisi durante la seconda edizione di “muSEAc 2022”, assieme a Tricarico e Raphael Gualazzi.