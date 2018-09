Pensate forte forte al nostro Lele! Fortissimo. — negramaro (@Negramaro) 17 settembre 2018

Sono ore di grande apprensione per la sorte di Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da una devastante emorragia cerebrale e ricoverato nel reparto di Rianimazione del Vito Fazzi di Lecce, dove nel primo pomeriggio di ieri è stato sottoposto a un drenaggio chirurgico per tentare di salvargli la vita.Le sue condizioni sono purtroppo molto gravi e il giovane lotta tra la vita e la morte. In tantissimi, tra amici e fan, sono in ospedale a pregare per Lele.Il musicista è stato condotto in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce nella mattinata di oggi per un malore improvviso che lo ha colpito mentre si trovava a casa, in compagnia della moglie Clio.A quanto pare si sarebbe svegliato con un forte mal di testa e dopo aver atteso invano che si allentasse gli si è annebbiata la vista fino allo svenimento e alla caduta. Di lì la chiamata disperata al 118 e la corsa in ospedale a sirene spiegate dove il quadro clinico si è rivelato da subito molto preoccupante tanto da richiedere un immediato consulto neurochirurgico e poi il drenaggio che si è concluso nel primo pomeriggio.A fine intervento la prognosi rimane riservata e si teme per la vita del 38enne che prima di questo grave episodio stava vivendo il momento magico della paternità. La moglie Clio, infatti, è in attesa di un bimbo tra poche settimane.Dall'Ufficio Stampa della band l'ultimo bollettino medico conferma il costante monitoraggio e la prognosi che resta purtroppo riservata. Mentre in ospedale amici e parenti pregano per la vita di Lele.Guarda anche: Pupillo: "La prima volta che ho incontrato Lele":