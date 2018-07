Negramaro, anche Lele sarà presto papà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negramaro: non sarà solo Giuliano Sangiorngi a dare presto alla luce una giovane "erede" della band. Anche il chitarrista Emanuele “Lele” Spedicato dei Negramaro diventerà infatti papà. L’affiatata coppia Lele e la moglie Clio, convolati a nozze meno di un anno fa, diventeranno genitori. Il cantante ha dato la lieta notizia sul profilo ufficiale Instagram della band con una foto in cui tiene “in braccio” una chitarra come fosse un bebè mentre regge un biberon. L'immagine è accompagnata dalla didascalia: “Quando i pianeti si allineano... Prove tecniche. Diventerò papà anche io!” e l'hashtag #ClioeLele.