Paura in città, auto distrutta dalle fiamme nei pressi del mercato di Settelacquare

Paura a Lecce in via Pitagora: poco dopo le 13 un'auto ha preso fuoco nei pressi della rotaroria di Largo Vittime del Terrorismo. Il rogo in una zona molto trafficata, a pochi passi dal mercato di Settelacquare e da Piazza Partigiani. L'incendio ha divorato completamente il mezzo, riducendolo a uno scheletro di metallo.

Le ipotesi: cortocircuito o surriscaldamento del mezzo

Alla base dell'episodio - secondo una prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo - potrebbe esserci un cortocircuito. Ma non è escluso che a generare il rogo sia stato il surriscaldameto del motore, causato da un malfunzionamento del veicolo o dalle alte temperature esterne. Nessuna conseguenza fortunamente per il proprietario del mezzo. A seguito dell'incendio, il traffico nella zona è stato momentaneamente interdetto.

(Foto Andrea Stella)