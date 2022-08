Palloncini bianchi e rombo di motori per l'addio a Matteo a Copertino

Dolore e lacrime da familiari e amici sulla bara bianca all’interno della basilica Sancta Maria ad Nives di Copertino, per i funerali del 21enne Matteo Tarantino, lo chef deceduto nel tragico incidente stradale sulla via per il mare.

L'incidente

L'incidente è avvenuto sulla Nardò-Avetrana, sabato scorso mentre si recava a lavoro a bordo della sua moto Triumph nera. Tra i banchi in prima fila, stretti nel dolore i genitori e la sorella della giovane vittima.



A conclusione del rito funebre celebrato dal parroco don Antonio Raho, all’uscita della bara sul sagrato, sotto una sottile pioggia che si è unita alle lacrime bagnando il volto dei tanti presenti, un lungo applauso, i palloncini bianchi liberati in cielo e il rombo dei motori degli amici radunatisi dinanzi la chiesa per l’ultimo saluto a Matteo Tarantino.