Incidente all'incrocio ad Arnesano: un 26enne ferito in ospedale

Poteva essere una tragedia, l'ennesima in questa estate macchiata da tantissimi incidenti stradali. Invece per fortuna, è andata bene alle due persone coinvolte, nel primo pomeriggio, in un incidente stradale ad Arnesano. Solo un ferito in ospedale.

La dinamica e i soccorsi

Alle ore 14.45 circa una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta nel comune di Arnesano, in via Maria Caniglia, per incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture: una Yaris e una Fiat Tipo. Una delle due auto, a seguito dello schianto, si è ribaltata. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti: uno in maniera leggera mentre l'altro, un 26enne è stato presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce.