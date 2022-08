L'auto va fuori strada e si ribalta nei campi: un 18enne in Rianimazione

Grave incidente stamattina, intorno alle 5, sulla strada statale 274 che collega Salve a Presicce, subito dopo il curvone. Grave un ragazzo, M.D. di 18anni residente a Morciano di Leuca.

La dinamica

Una Fiat 500 con a bordo tre giovanissimi, è uscita fuori strada finendo in una campagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica e i sanitari del 118. Il giovane, che viaggiava a bordo dell’auto condotta da un 20enne, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Tricase, dove è attualmente ricoverato in Rianimazione. La prognosi è riservata, le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi.

Le indagini

Sono in corso le indagini per definire le dinamiche e le cause dell’incidente. I carabinieri hanno eseguito i rilievi di prassi e i test alcolemici sul conducente risultati, al momento, tutti negativi. C’è intanto grande apprensione in paese per il 18enne.