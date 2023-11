Metti una sera a cena: spaghettata di mezzanotte con la chef Civilla

Aglio, olio, peperoncino e convivialità. La classica spaghettata di mezzanotte si trasforma in un momento di incontro con gli amici, di chiacchiere in libertà e di "decompressione" dopo una giornata di lavoro.

L'originale iniziativa della chef

Da qualche settimana Alessandra Civilla, la chef dell'Alex ristorante di Lecce, "visita" le case degli amici dopo il lavoro, quindi attorno a mezzanotte, per regalare loro un gustoso piatto di pasta ma soprattutto un momento di convivialità. Si presenta "armata" di una valigetta 24 ore che contiene le meraviglie della sua cucina formato travel: una crema di aglio, gli spaghetti, le spezie e, per chiudere in bellezza, le coccole della chef, cioè un vassoio di dolci mignon. In pochi minuti la meraviglia è nel piatto, per la gioia dei commensali.

L'ultima trasferta ieri sera, quando la chef è stata ospite del Gabinetto letterario di Valeria De Vitis e Matteo Brandi e, dopo aver registrato una puntata (che si potrà vedere on-line nei prossimi giorni), si è messa ai fornelli per chiudere in bellezza la giornata lavorativa con un altro gustoso piatto. "Non sono mai stanza di cucinare - racconta la chef.

Così, dopo aver chiuso la cucina del ristorante, faccio visita agli amici e cucino per loro un piatto semplice ma sempre gustoso. Mi piace riunire le persone attorno a un tavolo e ogni incontro è occasione, per tutti, di stemperare le tensioni della giornata, di fare nuove conoscenze e di chiacchierare in libertà".