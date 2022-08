Incidente nel parcheggio, cinema costretto a sospendere le proiezioni per un problema tecnico

Un incidente senza conseguenze, ma che ha costretto il multisala di Surbo (in zona Pip) a sospendere le proiezioni per una serata. Erano circa le 22.30 di ieri quando un'auto, una Citroen, ha travolto un idrante fuori terra, di fatto distruggendolo. Nessun ferito, ma i gestori del cinema sono stati costretti a interrompere le proiezioni dei film per motivi di sicurezza, mancando l'idrante (non più utilizzabile). E i clienti sono rientrati a casa.