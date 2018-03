«Non l’ho visto arrivare, sono distrutto dal dolore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Mi dispiace, non ho parole per quello che è successo, il dolore è troppo grande per questa tragedia. Posso solo dire di essere vicino alla famiglia». Non si capacita per quanto avvenuto il consigliere comunale Simone Forte: era lui alla guida della Fiat Punto sulla quale si è schiantato Gaetano. Ancora sotto choc per quanto accaduto, Forte aggiunge: «Purtroppo non l’ho visto arrivare e mi sono accorto di lui solo dopo aver sentito il colpo sull’auto».Gaetano avrebbe compiuto 29 anni ad agosto. «Era un bravo ragazzo, un grande lavoratore, molto unito alla sua famiglia numerosa – dice il sindaco di Galatone Flavio Filoni -. La comunità che rappresento perde un’altra giovane vita e a tutti noi non resta che esprimere il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia Grimaldi. Perdere un figlio così tragicamente lacera il cuore e lo riempie di dolore; qualsiasi altra parola potrebbe essere superflua».Gaetano era un ragazzo che amava gli animali, la musica e il divertimento. Lavorava per una ditta che si occupava di giardinaggio e del taglio della legna.Che fosse un ragazzo molto amato e benvoluto da tutti lo si capisce dai messaggi lasciati sulla sua bacheca Facebook. Come spesso accade in questi casi, il dolore viene condiviso e “postato” anche sui social. Nelle scorse ore infatti in molti hanno pubblicato messaggi di sconcerto e anche di semplice saluto sulla pagina Facebook di Gabriele. C’è chi impreca contro il destino, chi definisce pericolose le moto, chi non riesce a spiegarsi come un dramma simile sia potuto accadere proprio a Gaetano e chi attribuisce la colpa dell’incidente alla strada in cui è successo. Sono in tanti ad esprimere il proprio cordoglio e a parlare di lui come di un “angelo” che guiderà e proteggerà per sempre dal cielo tutta la sua famiglia.