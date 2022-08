Criminalità, «Foggia abbandonata dalle istituzioni». E il consigliere regionale annuncia lo sciopero della fame

Foggia lasciata in mano alla criminalità e abbandonata dalle istituzioni: il consigliere regionale inizia lo sciopero della fame. «Il prossimo 22 agosto darò il via ad uno sciopero della fame davanti alla sede della Regione Puglia, dove mi incatenerò e accamperò, chiedendo i necessari interventi straordinari a favore della Provincia di Foggia, dove il senso di abbandono da parte delle istituzioni non è uno stato d'animo, è una battaglia quotidiana». Lo annuncia il consigliere regionale (gruppo misto) Antonio Tutolo che lunedì terrà alle ore 11 una conferenza stampa davanti alla sede del Consiglio regionale pugliese per illustrare le motivazioni della sua protesta.

A dire di Tutolo, che in passato ha ricoperto l'incarico di sindaco di Lucera (Foggia), con la campagna elettorale alle porte, «i problemi della Capitanata possono attendere». L'ex sindaco di Lucera ricorda l'emergenza criminalità che attanaglia il Foggiano con «l'ottavo omicidio dall'inizio dell'anno, ben quattro tra luglio e agosto». Secondo Tutolo, «la provincia di Foggia sta diventando invivibile, poiché soffocata dai problemi legati alla disoccupazione, alla carenza di acqua, allo spopolamento e alla criminalità dilagante che si sta prendendo tutto, nell'indifferenza generale e sotto il mantello dell'impunità».