Lite nell'agenzia di assicurazioni, il titolare batte la testa e muore. La vittima è l'ex consigliere Luigi Labarile

Tragedia attorno alle 11 a Santeramo in Colle: un uomo si è introdotto all'interno di un'agenzia di assicurazioni in corso Tripoli, forse chiedendo di poter andare in bagno. Probabilmente, di fronte al diniego del titolare, sarebbe nata una colluttazione e il titolare è caduto, battendo violentemente la testa. L'uomo, 71 anni, è morto. Non è chiaro se l'aggressore fosse armato di coltello.

La vittima

La vittima è Luigi Labarile, 71 anni, titolare dell'agenzie molto noto in paese in quanto è stato più volte consigliere comunale.

Il presunto autore dell’aggressione, un 49enne, è stato bloccato dai carabinieri di Altamura. Sul posto, oltre al medico legale, è presente la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari per eseguire sopralluoghi e rilievi. Le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’evento sono in corso.