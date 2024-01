Concorso per consigliere e assistente parlamentare: come fare domanda, stipendio, requisiti e bando

Sono stati pubblicati due concorsi per un posto in Parlamento. Il primo è per assistente parlamentare, l'altro per consigliere. Posti ambiti, sia per lo stipendio ma anche perché in un caso possono presentare richiesta anche i diplomati (e questo allarga, naturalmente, la platea delle persone che possono candidarsi). I bandi sono stati resi noti da pochi giorni e c'è già la possibilità di presentare domanda attraverso il portale ad hoc creato dalla Camera dei Deputati. Si dovrà seguire una procedura rigorosa ed essere in possesso di alcuni elementi chiavi per far sì che la propria domanda venga ammessa.